У росії арештували трьох розробників ракети "Кинджал"

Вчених-аеродинаміків звинувачують у тому, що виступали на конференціях за кордоном і публікували статті в іноземних журналах.

У кремлі прокоментували відео, на якому вчені зі Сибірського відділення російської академії заявили, що їхніх колег, які розробляли технології до гіперзвукової ракети "Кинджал", необгрунтовано звинувачують у держзраді. Речник путіна Дмітрій Пєсков назвав "це дуже серйозним звинуваченням".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Я не думаю, що кремль може дати якусь реакцію. Ми, дійсно, бачили це звернення, але працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції. Це дуже серйозне звинувачення. Зрозуміло, що людина може бути визнана винною лише за рішенням суду. І, звісно, під час слідчих дій ми не маємо права говорити про якісь позиції", – сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили ППО збили шість ракет "Кинджал", тижнем раніше – ще одну таку ракету. Всі боєприпаси летіли на Київ. За даними британської розвідки, у росії шоковані, що їхні гіперзвукові ракети можна збивати.