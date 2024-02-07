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У росії будують новий табір для ПВК "Вагнер" – британська розвідка

07 лютого 2024, 18:27
У росії будують новий табір для ПВК
Базу для найманців будують на півдні росії.

кремль вирішив зібрати залишки групи ПВК "Вагнер" і з'єднати колишніх найманців з росгвардією. Для цього на півдні росії їм будують нову базу.

Про це в мережі Х (twitter) повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що новий польовий командир "Вагнера" Антон "Лотос" Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника ПВК Прігожина та колишнього польового командира Дмітрія "Вагнера" Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

За його словами, на новій базі угруповання буде розміщений новий Добровольчий корпус росгвардії, що непрямо підтверджує підпорядкування ПВК росгвардії.

Міноборони Британії вважає, що, ймовірно, росгвардія готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнер" для посилення воєнних зусиль росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

"російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і розуміє, що, підпорядкувавши цю ПВК росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" міг становити для безпеки російського режиму", – повідомляють у британській розвідці.

британська розвідкавійна в Україніросія окупантивагнерівці

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