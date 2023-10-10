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У росії була інформація про напад Хамасу на Ізраїль – ГУР

10 жовтня 2023, 12:51
У росії була інформація про напад Хамасу на Ізраїль – ГУР
Фото: AFP
путін зацікавлений в загостренні конфліктів у різних куточках світу

Країна-агресорка рф передала терористам Хамас західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою в Україні, з метою проведення ІПСО проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, такі наративи вказують на те, що росія знала про плани Хамас атакувати Ізраїль.

"З цього можна зробити висновки. І є інформація, що держава-агресорка росія володіла інформацією про плани атак на Ізраїль. Є інформація про взаємодію, зокрема, російських ПВК з бойовиками Хамас з приводу обміну досвідом використання російсько-української війни та інших елементів", – заявив він.

Юсов додає, що путін зацікавлений в загостренні конфліктів у різних куточках світу, зокрема, і на Близькому Сході.

"Ворог використовує це як продовження війни проти України. Водночас Україна має принципову публічну позицію, наші партнери теж усе розуміють", - додав він.

Представник ГУР також пригадав випадки, коли представники Заходу відмовлялись від подібних контактів, тоді офіційні делегації відвідувати москву.

"Тому сам факт такої взаємодії – це додаткова легітимізація, обмін інформацією. Звичайно, можна говорити про політичну причетність та відповідальність держави-агресорки. Насамперед мають бути оцінки міжнародного співтовариства, інституцій. Я переконаний, що такі оцінки будуть", – підкреслив представник ГУР.

ІзраїльСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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