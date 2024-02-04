Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У росії через західні санкції різко зросла кількість авіаінцидентів – WSJ

04 лютого 2024, 19:19
У росії через західні санкції різко зросла кількість авіаінцидентів – WSJ
російська ж влада і "Росавіація" подібні твердження заперечують і, навпаки, запевняють, що літаки нібито стали менше ламатися.

У росії внаслідок західних санкцій стрімко зростає кількість авіаінцидентів із цивільними літаками через знос апаратури та несправності.

Газета The Wall Street Journal пише, що в рф у 2023 році сталося щонайменше 74 інциденти з літаками, тоді як у 2022-му їх було до 36. Це дані німецької дослідницької компанії Jacdec, що збирає інформацію про авіаінциденти по всьому світу.

Хоча досі серйозних катастроф не було, така тенденція створює значні ризики для пасажирів і пілотів. Експерти, до яких звернулася газета, кажуть, що значна частина авіаінцидентів повʼязана з тим, що іноземним компаніям заборонено обслуговувати літаки російських авіакомпаній і постачати їм запчастини.

російська ж влада і "Росавіація" подібні твердження заперечують і, навпаки, запевняють, що літаки нібито стали менше ламатися. Проте є дані, що рф робить усе можливе, щоб підтримувати робочий стан літаків. Санкції, однак, лише погіршуватимуть стан російського цивільного авіасектора.

До повномасштабного вторгнення військ росії в Україну парк російських авіакомпаній налічував трохи понад тисячу літаків. До 70% літаків — це судна виробництва американської компанії Boeing та європейської корпорації Airbus. Санкції заблокували їхнє подальше технічне обслуговування. У липні 2022 року росія відмовилася повертати 435 орендованих літаків і авіазапчастини.

авіаціясанкціі проти росії

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється