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У Росії дітей з дитсадків вивели на парад "дошкільних військ"

"Чим раніше починається патріотичне виховання - тим здоровіше суспільство@
У російському П'ятигорську вихованці дитячих садків міста у військовій формі взяли участь в параді "дошкільних військ".
У Росії дітей з дитсадків вивели на парад "дошкільних військ" Фото:www.pyatigorsk.org

Зазначається, що у заході взяли участь понад 500 дітей, які марширували в формі піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер по площі біля вічного вогню. Про це повідомляє УП з посиланням на сайт міста.


Фото: www.pyatigorsk.org

"Чим раніше починається патріотичне виховання - тим здоровіше суспільство. Це не просто весела гра", - заявила начальниця місцевого управління освіти Наталя Васютіна.


Фото: www.pyatigorsk.org

Повідомляється, що дитячий хор виконав "Катюшу", а на параді "дошкільні військ" були присутні також ветерани, члени руху "Юнармія" і представники громадських організацій, влади, педагоги та батьки дітей.

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07 05 2019 15:07
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