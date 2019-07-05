CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському П'ятигорську вихованці дитячих садків міста у військовій формі взяли участь в параді "дошкільних військ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії дітей з дитсадків вивели на парад "дошкільних військ"
"Чим раніше починається патріотичне виховання - тим здоровіше суспільство@
Фото:www.pyatigorsk.org
Зазначається, що у заході взяли участь понад 500 дітей, які марширували в формі піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер по площі біля вічного вогню. Про це повідомляє УП з посиланням на сайт міста.
Фото: www.pyatigorsk.org
"Чим раніше починається патріотичне виховання - тим здоровіше суспільство. Це не просто весела гра", - заявила начальниця місцевого управління освіти Наталя Васютіна.
Фото: www.pyatigorsk.org
Повідомляється, що дитячий хор виконав "Катюшу", а на параді "дошкільні військ" були присутні також ветерани, члени руху "Юнармія" і представники громадських організацій, влади, педагоги та батьки дітей.
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07 05 2019 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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