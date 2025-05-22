У росії допускають поетапний обмін "1000 на 1000"

Процес нібито буде розбитий на кілька днів.

За один день провести обмін полоненими між Україною та рф у форматі "1000 на 1000" нібито не вдасться, у зв'язку з чим його можуть розбити на декілька етапів.

Про це повідомив депутат Державної думи росії Шамсаїл Саралієв, якого цитує "РБК".

За словами Саралієва, масштабний обмін "вимагає якогось часу", оскільки йдеться про конкретні імена.

Зокрема додав, що процес нібито буде розбитий на кілька днів.