У росії допускають поетапний обмін "1000 на 1000"
22 травня 2025, 17:34
Фото: Reuters
Процес нібито буде розбитий на кілька днів.
За один день провести обмін полоненими між Україною та рф у форматі "1000 на 1000" нібито не вдасться, у зв'язку з чим його можуть розбити на декілька етапів.
Про це повідомив депутат Державної думи росії Шамсаїл Саралієв, якого цитує "РБК".
За словами Саралієва, масштабний обмін "вимагає якогось часу", оскільки йдеться про конкретні імена.
Зокрема додав, що процес нібито буде розбитий на кілька днів.
Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися перші за останні три роки прямі переговори між представниками України та росії. Водночас у Туреччині перебував президент України Володимир Зеленський, який планував особисту зустріч з російським диктатором путіним. Однак останній проігнорував заклик щодо переговорів віч-на-віч.
Делегацію України очолював Умєров, а росії - помічник путіна Володимир Мединський.
За результатами зустрічі сторони погодилися провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". У кремлі зазначили, що реалізація домовленості потребує часу, однак всі сторони зацікавлені якнайшвидше втілити її в життя.