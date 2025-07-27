У росії дрони атакували підстанцію, що живить залізницю

В аеропортах також ввели обмеження

У ніч на 27 липня безпілотники атакували Волгоградську область росії, падіння їхніх уламків пошкодило електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрьському районі.

Про це в Telegram повідомив губернатор області Андрій Бочаров.

Він зазначив, що фахівці оперативних і ремонтних служб, а також залізничники проводять роботи на об'єкті з уточнення пошкоджень і ліквідації наслідків.

Telegram-канал Exilenova+ написав про ураження залізничної підстанції у районі нафтобази й опублікував фото і відео з місця події. "Триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики", – ідеться в дописі.

Представник Росавіації протягом ночі в Telegram повідомляв про введення тимчасових обмежень в аеропортах Волгограда, Калуги, Нижнього Новгорода і Пулково. Станом на 7.35 їх не було знято.