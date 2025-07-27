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У росії дрони атакували підстанцію, що живить залізницю

27 липня 2025, 09:15
У росії дрони атакували підстанцію, що живить залізницю
Фото: www.ekathimerini.com
В аеропортах також ввели обмеження
У ніч на 27 липня безпілотники атакували Волгоградську область росії, падіння їхніх уламків пошкодило електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрьському районі.
 
Про це в Telegram повідомив губернатор області Андрій Бочаров. 
 
Він зазначив, що фахівці оперативних і ремонтних служб, а також залізничники проводять роботи на об'єкті з уточнення пошкоджень і ліквідації наслідків. 
 
Telegram-канал Exilenova+ написав про ураження залізничної підстанції у районі нафтобази й опублікував фото і відео з місця події. 
 
"Триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики", – ідеться в дописі. 
 
Представник Росавіації протягом ночі в Telegram повідомляв про введення тимчасових обмежень в аеропортах Волгограда, Калуги, Нижнього Новгорода і Пулково. Станом на 7.35 їх не було знято.
 
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