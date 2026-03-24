У росії другу добу триває пожежа на нафтобазі у порту Приморська
24 березня 2026, 20:10
Фото: Planet
Там тимчасово припинили відвантаження палива.
Уже друга доба як продовжує горіти нафтобаза у порту Приморська в Ленінградській області рф.
Про це пише "Радіо Свобода".
Попри суцільну хмарність видно густий дим від пожежі.Як показують супутникові знімки, пошкоджена не одна ємність із паливом, а щонайменше чотири.
Через обстріл із нафтобази тимчасово припинили відвантаження палива.
Нагадаємо, що порт зазнав атаки українських дронів у ніч на 23 березня. Це найбільший нафтовий порт росії на Балтійському морі. Він є також ключовим експортним хабом країни-агресорки. Наприклад, торік через порт перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти.