У росії другу добу триває пожежа на нафтобазі у порту Приморська

Уже друга доба як продовжує горіти нафтобаза у порту Приморська в Ленінградській області рф.

Попри суцільну хмарність видно густий дим від пожежі.Як показують супутникові знімки, пошкоджена не одна ємність із паливом, а щонайменше чотири.

Через обстріл із нафтобази тимчасово припинили відвантаження палива.