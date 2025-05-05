Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У росії фіксують сплеск злочинності серед ветеранів війни проти України – WP

05 травня 2025, 10:53
У росії фіксують сплеск злочинності серед ветеранів війни проти України – WP
джерело facebook.com/imi.org.ua
Із моменту повномасштабного вторгнення щонайменше 754 росіяни стали жертвами насильства або незаконних дій з боку ветеранів війни, включаючи 196 убивств.

У росії різко зростає рівень насильницької злочинності, зокрема через повернення з війни засуджених злочинців, яких президент владімір путін помилував в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post, яке ґрунтується на даних російських незалежних медіа та свідченнях очевидців.

Із моменту повномасштабного вторгнення щонайменше 754 росіяни стали жертвами насильства або незаконних дій з боку ветеранів війни, включаючи 196 убивств. При цьому злочини скоюють як колишні ув’язнені, так і солдати регулярної армії. За даними МВС РФ, у 2023 році в країні зареєстровано понад 617 тисяч насильницьких злочинів — найбільше з 2014 року.

Серед резонансних випадків — історія з міста Ачинськ, де чоловік, який убив свою колишню дружину та її партнера, отримав помилування й поїхав на війну. Жителі міста згодом звернулися з петицією, закликаючи заборонити його повернення.

Окремі злочинці, як от засуджений за канібалізм Ніколай Оголоб'як, також отримують можливість знову мобілізуватись, попри серйозні злочини у минулому. Інший помилуваний вбивця, який знову скоїв убивство після повернення з фронту, лише підтвердив побоювання місцевих громад.

Хоча й Україна дозволяє мобілізацію окремих категорій ув’язнених, держава чітко заборонила залучення осіб, засуджених за вбивства, сексуальні злочини чи порушення нацбезпеки. Натомість у росії бойовиків із кримінальним минулим офіційно вшановують як «героїв», створюючи атмосферу безкарності.

Аналітики відзначають, що жорстокість офіцерів, алкоголізм, ПТСР і брак психологічної допомоги посилюють агресивну поведінку ветеранів. Багато з них втрачають межу між війною і цивільним життям, вдаючись до насильства вже після повернення.

У той час як державна пропаганда підносить учасників так званої «спецоперації» як нову еліту, жителі російських регіонів дедалі частіше стикаються з наслідками неконтрольованого повернення злочинців у суспільство.

війнаветеранизлочинністьросія загроза

Останні матеріали

Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється