У росії фіксують сплеск злочинності серед ветеранів війни проти України – WP

Із моменту повномасштабного вторгнення щонайменше 754 росіяни стали жертвами насильства або незаконних дій з боку ветеранів війни, включаючи 196 убивств.

У росії різко зростає рівень насильницької злочинності, зокрема через повернення з війни засуджених злочинців, яких президент владімір путін помилував в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post, яке ґрунтується на даних російських незалежних медіа та свідченнях очевидців.

Із моменту повномасштабного вторгнення щонайменше 754 росіяни стали жертвами насильства або незаконних дій з боку ветеранів війни, включаючи 196 убивств. При цьому злочини скоюють як колишні ув’язнені, так і солдати регулярної армії. За даними МВС РФ, у 2023 році в країні зареєстровано понад 617 тисяч насильницьких злочинів — найбільше з 2014 року.

Серед резонансних випадків — історія з міста Ачинськ, де чоловік, який убив свою колишню дружину та її партнера, отримав помилування й поїхав на війну. Жителі міста згодом звернулися з петицією, закликаючи заборонити його повернення.

Окремі злочинці, як от засуджений за канібалізм Ніколай Оголоб'як, також отримують можливість знову мобілізуватись, попри серйозні злочини у минулому. Інший помилуваний вбивця, який знову скоїв убивство після повернення з фронту, лише підтвердив побоювання місцевих громад.

Хоча й Україна дозволяє мобілізацію окремих категорій ув’язнених, держава чітко заборонила залучення осіб, засуджених за вбивства, сексуальні злочини чи порушення нацбезпеки. Натомість у росії бойовиків із кримінальним минулим офіційно вшановують як «героїв», створюючи атмосферу безкарності.

Аналітики відзначають, що жорстокість офіцерів, алкоголізм, ПТСР і брак психологічної допомоги посилюють агресивну поведінку ветеранів. Багато з них втрачають межу між війною і цивільним життям, вдаючись до насильства вже після повернення.

У той час як державна пропаганда підносить учасників так званої «спецоперації» як нову еліту, жителі російських регіонів дедалі частіше стикаються з наслідками неконтрольованого повернення злочинців у суспільство.