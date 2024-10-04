У росії готуються до "наслідків" ядерного удару – ЗМІ

У низці населених пунктів російської федерації пройшли навчання, під час яких відпрацьовували ліквідацію наслідків повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури.

За їхньою інформацією, у країні-агресорціі проходять навчання з цивільної оборони.

Відповідні "тренування" відбулися в таких містах, як Сніжинськ, Анапа, Бузулук, Ульяновськ, Когалима та інших.

Цікаво, що особлива увага приділялася ліквідації наслідків хімічного зараження.

"При цьому в більшості випадків як навчальну ввідну використовували ситуацію "застосування противником повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури", - акцентують журналісти.

На оприлюднених фото зафіксовано деякі епізоди навчань. Видно, що їхні учасники вдягнені в спеціальний помаранчевий і білий одяг. Вони - у протигазах, спецмасках, під час навчань використано відповідне обладнання. Наприклад, у Сніжинську Челябінської області із "загрозою" боролися в лісосмузі - розпилювали за допомогою гідрантів, очевидно, якийсь спецзасіб або воду.

В Анапі Краснодарського краю вчилися, як евакуювати "заражених" за допомогою нош, у Бузулуку Оренбурзької області зрізали "брудний" шар ґрунту, а в Когалимі Ханти-Мансійського автономного округу заміряли рівень радіації.

"База" звертає увагу, що в рф "відпрацювали повітряний ядерний удар" після того, як зовсім нещодавно масово перевіряли по всій країні звучання сигнали "повітряної тривоги".