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У росії готуються до "наслідків" ядерного удару – ЗМІ

04 жовтня 2024, 19:33
У росії готуються до
Ілюстрація: ТСН
Особлива увага приділялася ліквідації наслідків хімічного зараження.
У низці населених пунктів російської федерації пройшли навчання, під час яких відпрацьовували ліквідацію наслідків повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури.
 
Про це повідомляє Telegram-канал "База".
 
За їхньою інформацією, у країні-агресорціі проходять навчання з цивільної оборони.
 
Відповідні "тренування" відбулися в таких містах, як Сніжинськ, Анапа, Бузулук, Ульяновськ, Когалима та інших.
 
Цікаво, що особлива увага приділялася ліквідації наслідків хімічного зараження.
 
"При цьому в більшості випадків як навчальну ввідну використовували ситуацію "застосування противником повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури", - акцентують журналісти.
 
На оприлюднених фото зафіксовано деякі епізоди навчань. Видно, що їхні учасники вдягнені в спеціальний помаранчевий і білий одяг. Вони - у протигазах, спецмасках, під час навчань використано відповідне обладнання. Наприклад, у Сніжинську Челябінської області із "загрозою" боролися в лісосмузі - розпилювали за допомогою гідрантів, очевидно, якийсь спецзасіб або воду.
 
В Анапі Краснодарського краю вчилися, як евакуювати "заражених" за допомогою нош, у Бузулуку Оренбурзької області зрізали "брудний" шар ґрунту, а в Когалимі Ханти-Мансійського автономного округу заміряли рівень радіації.
 
"База" звертає увагу, що в рф "відпрацювали повітряний ядерний удар" після того, як зовсім нещодавно масово перевіряли по всій країні звучання сигнали "повітряної тривоги". 

 

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