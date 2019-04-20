У Росії кримчанина засудили до шести років в'язниці за публікацію в "Вконтакте"

Кримського активіста з Євпаторії Євгена Каракашева Північно-Кавказький військовий окружний суд РФ засудив до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його звинуватили в публічних закликах до терористичної діяльності.

Звинувачення вимагало для Каракашева дев'ять років позбавлення волі, повідомляє "Радіо Свобода".

"За версією слідства, він поширював екстремістські матеріали і закликав до тероризму. У чаті в соціальній мережі "Вконтакте" анархіст разом зі своїми однодумцями обговорював справу "приморських партизанів". Переписка була закритою, доступ до неї співробітники ФСБ отримали після того, як аналогічне звинувачення було пред'явлено одному з її учасників", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Олексій Ладин і сам Каракашев стверджують, що активіст піддався переслідуванню у відповідь на його протести проти забудови узбережжя Криму.

Євген Каракашев - лівий активіст і антифашист, що дотримується анархістських переконань. Затриманий і арештований в лютому 2018 року за підозрою в породженні ненависті і ворожнечі (ч.1 ст. 282 КК РФ) і громадських закликах до тероризму (ч.2 ст. 205.2 КК РФ) за допомогою соціальної мережі "Вконтакте".

Текст публікацій Каракашева слідство не уточнює, але ймовірно приводом для кримінального переслідування стала публікація відеоролика "Останнє інтерв'ю приморських партизанів" (визнане в Росії екстремістським). Перебуває під вартою з 2 лютого 2018 року.

У лютому 2019 року звинувачення в екстремізмі проти Каракашева було знято у зв'язку з частковою декриміналізацією 282-ї статті Кримінального кодексу Росії.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Каракашева політв'язнем.

Також, Олександра Гережуна, 22-річного мешканця Луцька, засудили заочно до 6 років позбавлення волі за "проросійські" пости у соцмережі "Вконтакте".