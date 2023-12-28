У росії лякають Фінляндію у разі ескалації з НАТО

Цього місяця росія попередила Фінляндію про нову оборонну угоду, яка надає Сполученим Штатам широкий доступ до фінського кордону з росією.

Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між росією і НАТО через свою близькість до першої.

Про це заявив високопоставлений російський дипломат, передає Euractiv.

Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, що, на думку росії, перетворило Гельсінкі на ворожого гравця.

"Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між росією і НАТО як член цього альянсу, але оскільки вони є нашими сусідами, якщо, не дай Боже, відбудеться якась ескалація, вони постраждають першими", – сказав Михаїл Ульянов, постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні.

Цього місяця росія попередила Фінляндію про нову оборонну угоду, яка надає Сполученим Штатам широкий доступ до фінського кордону з росією.

Тим часом, росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією, заявив глава державного оборонного конгломерату "Ростех" в коментарях, опублікованих в середу.

Випробування нових самохідних артилерійських установок "Коалиция-СВ" завершено, і їх серійне виробництво вже розпочато, заявив в інтерв'ю державному інформаційному агентству РІА Сергій Чемезов, голова "Ростех".

За його словами, перша дослідна партія буде поставлена до кінця 2023 року.

"Я думаю, що вони з'являться там (у Північному військовому окрузі) найближчим часом, оскільки гаубиці такого класу потрібні для забезпечення переваги над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби", – сказав Чемезов.

У грудні росЗМІ повідомляли, що ці гаубиці вже почали використовувати у війні проти України.

Нагадаємо, питання розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.