У росії можлива тотальна мобілізація після виборів президента – Данілов

Чергова перемога путіна "зацементує" його режим, вважає секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що стратегічною метою України є збереження держави і людей, забезпечення розвитку нації і зростання добробуту населення. Стратегічні цілі рф протилежні українським – це знищення держави Україна та поглинання українського етносу.

Про це він сказав на Halifax International Security Forum.

"Характер бойових дій на фронті змінюється. Суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо. Необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо", – вважає він.

Україна також усвідомлює відмінність її цілей та окремих західних партнерів щодо Криму.

Він сказав, що Україна потребує зовнішніх гарантій безпеки, і найефективнішою, але не єдиною і винятковою з них є вступ в НАТО. Держава після війни готова відігравати роль відповідального учасника, контрибутора (а не споживача), надійного партнера у рамках цивілізованого світу, заснованого на правилах і демократичних цінностях.

"Критично важливими є припинення політичних суперечок, спекуляцій навколо виборів, єдність еліт", – додав він.

Стосовно економіки секретар РНБО сказав, що фінансове та соціально-економічне виживання України у 2024-2025 роках потребує міжнародної та внутрішньої мобілізації.

росія ж готується до тривалої війни і все більше переходить на військові рейки економіку.

"кремль не збирається відмовлятися від цієї мети, готується до тривалої війни. росія змогла адаптуватися й постійно вливає кошти в оборонну сферу. росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", – сказав він.

Данілов додав, що президентські вибори в рф 17 березня 2024 року – знакова дата для кремля.

"Після чергової інтронізації путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані. Тому в України та світової спільноти є 3-4 місяці для відповідної підготовки", – вважає він.

Данілов вважає, що найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована "декомпозиція" рф на декілька частин.

"Адже розпад росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації рф, а також її денуклеаризації і демілітаризації", – вважає він.

Данілов наголосив також, що Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню.

Нагадаємо, що офіційно росія провела лише одну хвилю мобілізації – оголошеної в вересні 2022. російська влада говорила, що призвала близько 300 000 осіб, але реальні цифри можуть бути більшими, а сам призов фактично не припинявся – його не розголошують.