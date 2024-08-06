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У росії на заводі "Транснефти" після вибуху почалася пожежа

06 серпня 2024, 16:53
У росії на заводі
фото: База
Причини пожежі поки невідомі.
У росії, на території одного з підприємств компанії "Транснефть", яку контролює держава, стався вибух і пожежа, яка послідувала за ним.
 
Про це повідомляє "База".
 
"Вибух і пожежа на нафтопереробному підприємстві "Транснефти" в Усинську (Республіка Комі)", - сказано в повідомленні.
 
За даними "Бази", усіх співробітників евакуювали, на місце їдуть пожежники. Причини НП поки невідомі.
 
Видання оприлюднило відео, на якому зафіксовано територію підприємства. Зафіксовано, як угору здіймається величезний стовп вогню і диму. За кадром чути, як хтось говорить про вибух і "можливий витік".
 
Згідно з відкритими джерелами, "Транснефть" - російська нафтопровідна компанія, контрольована державою. Оператор магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів. Штаб-квартира - у москві.
 
Зазначається, що ця найбільша у світі профільна компанія володіє 68 тисячами кілометрів магістральних трубопроводів, понад 500 перекачувальними станціями, понад 24 млн кубометрів резервуарних ємностей. Транспортує 83% видобутої в росії нафти і 30% вироблених у росії нафтопродуктів.
 
Компанія перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн.
пожежавійна в Українінафтова промисловістьросія окупанти

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