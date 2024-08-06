У росії на заводі "Транснефти" після вибуху почалася пожежа

Причини пожежі поки невідомі.

У росії, на території одного з підприємств компанії "Транснефть", яку контролює держава, стався вибух і пожежа, яка послідувала за ним.

"Вибух і пожежа на нафтопереробному підприємстві "Транснефти" в Усинську (Республіка Комі)", - сказано в повідомленні.

За даними "Бази", усіх співробітників евакуювали, на місце їдуть пожежники. Причини НП поки невідомі.

Видання оприлюднило відео, на якому зафіксовано територію підприємства. Зафіксовано, як угору здіймається величезний стовп вогню і диму. За кадром чути, як хтось говорить про вибух і "можливий витік".

Згідно з відкритими джерелами, "Транснефть" - російська нафтопровідна компанія, контрольована державою. Оператор магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів. Штаб-квартира - у москві.

Зазначається, що ця найбільша у світі профільна компанія володіє 68 тисячами кілометрів магістральних трубопроводів, понад 500 перекачувальними станціями, понад 24 млн кубометрів резервуарних ємностей. Транспортує 83% видобутої в росії нафти і 30% вироблених у росії нафтопродуктів.

Компанія перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн.