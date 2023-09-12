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У росії немає вдосталь військ і боєприпасів для нового масштабного наступу – Bloomberg

12 вересня 2023, 12:25
У росії немає вдосталь військ і боєприпасів для нового масштабного наступу – Bloomberg
Джерело unian
Її збройні сили не мають необхідних боєприпасів і військ для таких дій.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, росія навряд чи зможе здійснити значну наступальну операцію цього року. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас Альянс стурбований тим, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом росії владіміром путіним у Владивостоці можуть призвести до додаткових поставок зброї Кремлю, сказав чиновник журналістам у Брюсселі.

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі інтегрованої системи бойового керування протиповітряної та протиракетної оборони та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів. Відповідну заяву опублікувало Агентство співробітництва у сфері безпеки та оборони.

НАТОконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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