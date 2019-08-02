У Росії незаконно утримують понад 70 українців, - МЗС

Не менше 30 людей утримуються на території Росії і понад 40 - на тимчасово окупованій території АР Крим і Севастополя

У Росії незаконно утримують понад 70 громадян України, до їхньої кількості не входять 24 українських військовослужбовців, які були захоплені РФ біля берегів Криму.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України на запит "Радіо Свобода".

"Станом на 6 лютого 2019 року більше 70 громадян України незаконно утримуються Російською Федерацією за сфабрикованими політично вмотивованими звинуваченнями: не менше 30 людей на території Росії (без обліку 24 військовослужбовців ВМС України, захоплених у полон поблизу Керченської протоки) і більше 40 чоловік на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя", – розповіли в міністерстві.

Зауважимо, останній великий обмін полоненими між Україною і бойовиками відбувся в кінці 2017 року. Звільнення українських політв'язнів, яких тримає Росія, вимагає світова спільнота, однак переговори з цього питання поки не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, що протягом 2018 року з російських в'язниць вдалося звільнити тільки трьох українців: Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.