У Росії незаконно утримують понад 70 українців, - МЗС
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України на запит "Радіо Свобода".
"Станом на 6 лютого 2019 року більше 70 громадян України незаконно утримуються Російською Федерацією за сфабрикованими політично вмотивованими звинуваченнями: не менше 30 людей на території Росії (без обліку 24 військовослужбовців ВМС України, захоплених у полон поблизу Керченської протоки) і більше 40 чоловік на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя", – розповіли в міністерстві.
Зауважимо, останній великий обмін полоненими між Україною і бойовиками відбувся в кінці 2017 року. Звільнення українських політв'язнів, яких тримає Росія, вимагає світова спільнота, однак переговори з цього питання поки не увінчалися успіхом.
Нагадаємо, що протягом 2018 року з російських в'язниць вдалося звільнити тільки трьох українців: Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.
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