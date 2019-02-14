У Росії оголосили приїзд Ле Пен і Асада в Крим
Їх названо почесними гостями економічного форуму в Ялті.
"Почесними делегаціями п'ятого форуму [ЯМЕФ] стали французька делегація, яку очолюватиме Марін Ле Пен, і Сирійська Арабська Республіка, яка буде представлена Башаром Асадом. Сергій Аксьонов зробив йому запрошення, коли ми там були, і отримали підтвердження про його візит", - цитує агентство ТАСС співголову оргкомітету ЯМЕФ Андрія Назарова.
Форум у Ялті, який окупанти почали проводити замість українського YES, відбудеться 17-20 квітня.
Раніше, Марін Ле Пен заявляла, що президент РФ Володимир Путін не зробив нічого, щоб називати його вбивцею.
Щодо Асада, зазначимо, що депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін заявив, що діти сирійського президента Башара Асада у 2017 році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму.
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