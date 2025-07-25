У росії паралізовано роботу восьми аеропортів

Призупинені польоти в авіагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова

У восьми аеропортах росії введено план Килим. Причиною стала атака безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

Польоти призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові. Повітряний простір над ними тимчасово закрито.

За даними російських ЗМІ, затримано десяток рейсів через атаки дронів. Лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

План Килим означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних