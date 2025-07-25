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У росії паралізовано роботу восьми аеропортів

25 липня 2025, 08:33
У росії паралізовано роботу восьми аеропортів
Фото: УНН
Призупинені польоти в авіагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова

У восьми аеропортах росії введено план Килим. Причиною стала атака безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

Польоти призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові. Повітряний простір над ними тимчасово закрито.
 
За даними російських ЗМІ, затримано десяток рейсів через атаки дронів. Лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.
 
План Килим означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних
дронивійна в Україніросія окупанти

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