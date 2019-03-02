У Росії перекинувся автобус з дітьми, є загиблі і поранені

У Калузькій області Росії автобус, що перевозив дітей, злетів у кювет.

В результаті є загиблі і поранені, повідомили в прес-службі слідчого комітету росії РФ.

"3 лютого 2019 року на території Бабынинского району Калузької області сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням автобуса, що перевозив понад 40 осіб, велика частина з яких діти. За попередніми даними, понад 30 осіб постраждали, серед них є загиблі", – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що в автобусі перебували 48 осіб — підлітковий танцювальний колектив з Ярцева Смоленської області (33 дітей) і супроводжуючі їх дорослі. За інформацією видання Mash, внаслідок аварії загинуло 7 осіб.

Зазначається, що за фактом події порушено кримінальну справу. Розслідуванням буде займатися центральний апарат Слідчого комітету РФ.