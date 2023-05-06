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У росії підірвали машину з українофобом Прилєпіним – ЗМІ

06 травня 2023, 13:12
У росії підірвали машину з українофобом Прилєпіним – ЗМІ
Фото: соцмережі
Пропагандист дістав важке поранення.

У російському Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива росія" Захар Прилєпін.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що Прилєпін нібито отримав важкі поранення ніг. Водій авто загинув. Водночас пресслужба самого росіянина стверджує, що "з ним усе гаразд".

За інформацією російських ЗМП, Прилєпін повертався до москви з окупованого Донбасу. 6 травня він перетнув російський кордон, дорогою зупинявся поїсти , а одразу після того, як він продовжив рух, автомобіль вибухнув. Зазначається, що вибух був "досить сильний", на його місці утворилася вирва.

Слід додати, що Прилєпін - відомий російський письменник та пропагандист. Від початку війни в Україні 2014 року він активно підтримував росіян і схвалював війну. У січні цього року стало відомо, що Прилєпін нібито настільки перейнявся ідеєю окупації України, що сам "підписав контракт із росгвардією".

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