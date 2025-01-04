У росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза

Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, 3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС рф (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко

"Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер – присмерті", – сказано у повідомленні розвідки.

У Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа.

Як інформує ГУР, капітан Нагайко народився 6.11.1995 року у місті Свободний Амурскої області росії. Закінчив Санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема, підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик.

"У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний", – сказано у повідомленні розвідки.