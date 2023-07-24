У росії підняли граничний вік для військових у запасі: путін підписав закон
російський диктатор владімір путін підписав закон про збільшення граничного віку перебування у запасі Збройних сил росії для деяких категорій громадян.
Про це йдеться у відповідному документі.
Так, граничний вік тих, хто належить до першого розряду, збільшується з 35 до 40 років, до другого розряду - з 45 до 50 років, до третього розряду - з 50 до 55 років.
Крім того, підвищується граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві.
Вказано, що норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Але до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, переводитимуться у відставку поетапно.
Крім того, закон передбачає можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство іншої держави віком до 52 років. Це також стосується осіб з посвідкою на проживання чи іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.