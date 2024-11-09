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ПОЛІТИКА

У росії планують створити нафтового супергіганта через злиття найбільших компаній – WSJ

09 листопада 2024, 16:46
У росії планують створити нафтового супергіганта через злиття найбільших компаній – WSJ
В росії хочуть обʼєднати "Газпром нефть", "Лукойл" та "Роснефть" в одну компанію.

В росії запланували злиття найбільших своїх нафтових компаній в єдину національну суперкомпанію. Це посилить особистий влив президента рф путіна на енергетичні ринки світу та російську економіку.

Про це пише видання The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела.

Так, державний гігант "Роснефть" поглине держвиробника "Газпром нефть" - дочірню компанію експортера природного газу "Газпром" - і незалежну компанію "Лукойл". Хоча всі три компанії перебувають під санкціями США.

Компанія, що утвориться у результаті такого обʼєднання стане другим за величиною виробником нафти у світі після саудівської Aramco, видобуваючи майже втричі більше, ніж Exxon Mobil.

Переговори між керівниками та урядовцями відбувалися протягом останніх кількох місяців. Вони можуть завершитися укладанням угоди, але можуть також нічим не завершитись.

Перешкодою для такого злиття є опозиція з боку деяких керівників "Роснефти" і "Лукойлу", а також проблеми накопичення коштів для виплат акціонерам "Лукойлу".

У "Роснефти" та "Лукойл" спростували повідомлення про можливе злиття, представник "Роснефти" навіть звинуватив The Wall Street Journal у тому, що стаття журналу "може бути спрямована на створення конкурентних ринкових переваг в інтересах інших учасників ринку".

Владімір Путінсанкціїнафта рфекономіка рф

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