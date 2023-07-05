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У росії почали формувати нові військові частини – Генштаб

05 липня 2023, 18:49
У росії почали формувати нові військові частини – Генштаб
Фото: з вільного доступу
Нові військові з'єднання будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року.

У росії почали формувати нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

"На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв", – зазначив Громов.

За даними Генштабу, наразі до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. 

Громов заявив, що бригади будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року, а строки перекидання їх до України залежатимуть від готовності до ведення бойових дій.

 

військовівійна в УкраїніГенштаб ЗСУросія окупанти

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