У росії почали вигадувати фейки проти українських спортсменів

Цього разу брехливу інформацію оприлюднили на відому гірськолижницю Анастасію Шепіленко.

Відома гірськолижниця Анастасія Шепіленко показала в соцмережах свою реакцію на брехливі заяви російських ЗМІ про те, що вона нібито переїхала жити до росії та гуляє із сином по Червоній площі.



Відповідь спортсменка дала у своїй сторінці у Instagram.

"І як росія завжди робить їхні ЗМІ зовсім не замислюються, про що вони брешуть. Тут, якщо ви не знали, я переїхала до москви та маю дитину (так написано у статті й показано у вкладеному відео статті)", — написала Анастасія, прикріпивши скріншоти з фейком росЗМІ.

Але насправді нині українка перебуває в розташуванні збірної України, готуючись до нового спортивного сезону. Крім того, в неї немає дітей.