У Росії показали "перебіжчика із СБУ"

Чоловік на ім'я Василь Прозоров заявив, що з 2014 року працював на спецслужби РФ

У Москві показали "перебіжчика зі Служби безпеки України" на ім'я Василь Прозоров.

Прес-конференцію цій людині влаштували в МІА "Россия сегодня" в понеділок, 25 березня, в День Служби безпеки України.

"Мене звати Прозоров Василь Миколайович. З 99 року до 2018 року я був співробітником Служби безпеки України, причому з травня 2014 року я працював у центральному апараті, а саме у штабі антитерористичного центру СБУ. З квітня 2014 року я абсолютно добровільно, з ідеологічних мотивів, сприяв спецслужбам Російської Федерації в отриманні інформації про діяльність українських силових структур, зокрема в районі проведення АТО", - розповів чоловік.

Він заявив, що мав доступ до секретних даних про антитерористичну операцію на Донбасі і навіть бував на закритих засіданнях Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, 2017 року контррозвідка СБУ затримала керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова. Раніше він працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації Президента України.

У протоколі він відповідав, зокрема, за переклад зустрічей з іноземними делегаціями і часто сам здійснював переклад. З прем'єр-міністром України Гройсманом він почав працювати ще у Верховній Раді і разом з ним перейшов працювати в Кабінет Міністрів.

Зараз Єжов під судом.