У Росії показали "перебіжчика із СБУ"
Прес-конференцію цій людині влаштували в МІА "Россия сегодня" в понеділок, 25 березня, в День Служби безпеки України.
"Мене звати Прозоров Василь Миколайович. З 99 року до 2018 року я був співробітником Служби безпеки України, причому з травня 2014 року я працював у центральному апараті, а саме у штабі антитерористичного центру СБУ. З квітня 2014 року я абсолютно добровільно, з ідеологічних мотивів, сприяв спецслужбам Російської Федерації в отриманні інформації про діяльність українських силових структур, зокрема в районі проведення АТО", - розповів чоловік.
Він заявив, що мав доступ до секретних даних про антитерористичну операцію на Донбасі і навіть бував на закритих засіданнях Ради національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, 2017 року контррозвідка СБУ затримала керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова. Раніше він працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації Президента України.
У протоколі він відповідав, зокрема, за переклад зустрічей з іноземними делегаціями і часто сам здійснював переклад. З прем'єр-міністром України Гройсманом він почав працювати ще у Верховній Раді і разом з ним перейшов працювати в Кабінет Міністрів.
Зараз Єжов під судом.
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