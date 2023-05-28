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ПОЛІТИКА

У росії посилюють заклики до роботи для потреб війни – розвідка Британії

28 травня 2023, 15:15
У росії посилюють заклики до роботи для потреб війни – розвідка Британії
фото з відкритих джерел
Ймовірно, додаткову оплату за це не надаватимуть.

У росії почали все частіше закликати до примусу громадян працювати на потреби війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку воєнних зусиль", - йдеться у повідомленні відомства.

У Міноборони уточнюють, що російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни. Ймовірно, додаткову оплату за це не надаватимуть.

При цьому 21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала громадян працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським стилем громадського примусу. Це також наголошує, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним чинником перемоги у війні", - уточнили у британському Міноборони.

війнарф тероризмРозвідка Британії

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