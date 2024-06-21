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У росії повідомляють про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром

21 червня 2024, 08:07
У росії повідомляють про атаку дронів на Єйськ, де розташований військовий аеродром
Фото: www.ekathimerini.com
Влада регіону підтвердила атаку одразу у трьох муніципалітетах.
У російському Єйську внаслідок атаки БПЛА сталося масштабне займання. За повідомленням місцевих жителів, пролунало кілька сильних вибухів, після чого розпочалася пожежа.
 
Про це повідомляє ASTRA.
 
У цьому населеному пункті розміщено військовий аеродром, з якого окупанти регулярно здійнюють атаки по території України. Наразі невідомо, чи влучили дрони саме в цей об'єкт.
 
Влада Краснодарського краю підтвердила атаку безпілотників одразу у трьох муніципалітетах. У соцмережах пишуть про можливе ураження нафтопереробної інфраструктури та ТЕЦ.
 
Також про вибухи і роботу ворожої ППО повідомляли у сусідній до Кубані Адигеї та у Волгограді. 
війна в Україніросія окупантиатака дронів

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