CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ червні порівняно з травнем ціни в Росії знизилися на 0,35%, до цього дефляція не була зафіксована жодного разу з 1991 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії повідомляють про першу в історії дефляцію
Фото: EPA / UPG
Про це йдеться з даних Росстату, повідомляє "Економічна правда".
У річному вираженні інфляція сповільнилася з 17,1% у травні до 15,9%.
Основною причиною стало зниження цін на плодоовочеву продукцію, яка подешевшала на 9,6%. Ціни на продовольчі товари в цілому знизилися на 1,2%, на непродовольчі — на 0,4%.
Опитані російським виданням Медуза експерти, пояснюють це зниженням споживчого попиту та зміцненням рубля, що позначилося на вартості товарів, чутливих до курсу.
Імовірність збереження дефляції після серпня вкрай мала.
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09 07 2022 17:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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