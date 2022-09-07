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У Росії повідомляють про першу в історії дефляцію

У червні порівняно з травнем ціни в Росії знизилися на 0,35%, до цього дефляція не була зафіксована жодного разу з 1991 року.
У Росії повідомляють про першу в історії дефляцію Фото: EPA / UPG
Про це йдеться з даних Росстату, повідомляє "Економічна правда".
 
У річному вираженні інфляція сповільнилася з 17,1% у травні до 15,9%.
 
Основною причиною стало зниження цін на плодоовочеву продукцію, яка подешевшала на 9,6%. Ціни на продовольчі товари в цілому знизилися на 1,2%, на непродовольчі — на 0,4%.
 
Опитані російським виданням Медуза експерти, пояснюють це зниженням споживчого попиту та зміцненням рубля, що позначилося на вартості товарів, чутливих до курсу.
 
Імовірність збереження дефляції після серпня вкрай мала.
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09 07 2022 17:41
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