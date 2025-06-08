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У росії повторно атакували хімзавод "Азот"

08 червня 2025, 13:13
У росії повторно атакували хімзавод
Фото: Exilenova+ / Telegram
На хімічному заводі виникла пожежа
У ніч на 8 червня безпілотники атакували росію, унаслідок чого було уражено хімічне підприємство "Азот" у Новомосковську Тульської області, яке вже атакували двома тижнями раніше.
 
Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема, Shot пише про пожежу й вибухи.
 
Місцеві жителі нарахували приблизно 12 вибухів над містом. Постраждало двоє людей.
 
Очевидці розповіли, що після атаки ЗСУ дронами в небі побачили дим і заграву від пожежі на території місцевої промзони.
 
Відео з Новомосковська опублікував канал Mash.
 
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив факт атаки на завод "Азот" і подальше загоряння на його території.
 
Окрім того, мер москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників, які летіли на місто. За його словами, усі безпілотники нібито збили. Спочатку він писав про три безпілотники, потім повідомив про ще два.
війна в Україніазотросія окупанти

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