У росії повторно атакували хімзавод "Азот"

На хімічному заводі виникла пожежа

У ніч на 8 червня безпілотники атакували росію, унаслідок чого було уражено хімічне підприємство "Азот" у Новомосковську Тульської області, яке вже атакували двома тижнями раніше.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема, Shot пише про пожежу й вибухи.

Місцеві жителі нарахували приблизно 12 вибухів над містом. Постраждало двоє людей.

Очевидці розповіли, що після атаки ЗСУ дронами в небі побачили дим і заграву від пожежі на території місцевої промзони. Відео з Новомосковська опублікував канал Mash.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив факт атаки на завод "Азот" і подальше загоряння на його території.