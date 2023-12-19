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У росії проблеми із виробництвом ракет. Партизани здобули секретну інформацію

19 грудня 2023, 09:09
У росії проблеми із виробництвом ракет. Партизани здобули секретну інформацію
Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів.

Українські партизани виявили секретні документи, які розкривають проблеми із виробництвом крилатих ракет у росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "АТЕШ".

Агенти отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область). Вони з'ясували, що завод не зміг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

"До 10 листопада завод мав виробити 80 ракет, але фактично виробив лише 61. За даними джерела в керівництві заводу, державне замовлення було занадто великим і перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази", - повідомили партизани.

За повідомленнями партизанів, керівництво заводу попросило перенести термін виробництва до кінця грудня поточного року. Ще потрібно зробити 19 ракет.

Розвідники з'ясували, що крилаті ракети Х-32 поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/год 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла".

"В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску цих ракет", - повідомили партизани.

 

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