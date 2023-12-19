У росії проблеми із виробництвом ракет. Партизани здобули секретну інформацію

Українські партизани виявили секретні документи, які розкривають проблеми із виробництвом крилатих ракет у росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "АТЕШ".

Агенти отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область). Вони з'ясували, що завод не зміг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

"До 10 листопада завод мав виробити 80 ракет, але фактично виробив лише 61. За даними джерела в керівництві заводу, державне замовлення було занадто великим і перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази", - повідомили партизани.

За повідомленнями партизанів, керівництво заводу попросило перенести термін виробництва до кінця грудня поточного року. Ще потрібно зробити 19 ракет.

Розвідники з'ясували, що крилаті ракети Х-32 поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/год 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла".

"В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску цих ракет", - повідомили партизани.