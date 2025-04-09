У росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів

Вибухи було чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм

У ніч проти 9 квітня деякі регіони росії атакували дрони. Вибухи пролунали в Саратовській, Ростовській областях та Краснодарському краї.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Місцеві жителі розповіли, що щонайменше п'ять вибухів було чути в районі проспекту Хіміків в Енгельсі. Очевидці спостерігали серію спалахів у небі.

Попередньо начебто система ППО відпрацювала за повітряними цілями. Перед цим було чути звук прольоту БПЛА у небі. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.