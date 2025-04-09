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У росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів

09 квітня 2025, 08:07
У росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів
Фото: www.ekathimerini.com
Вибухи було чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм

У ніч проти 9 квітня деякі регіони росії атакували дрони. Вибухи пролунали в Саратовській, Ростовській областях та Краснодарському краї.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Місцеві жителі розповіли, що щонайменше п'ять вибухів було чути в районі проспекту Хіміків в Енгельсі. Очевидці спостерігали серію спалахів у небі.
 
Попередньо начебто система ППО відпрацювала за повітряними цілями. Перед цим було чути звук прольоту БПЛА у небі. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
 
Тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків запроваджено у Владикавказі та Грозному.
 
Зазначимо, що у місті Енгельс Саратовської області розташована одна з головних авіабаз росії, яку раніше вже неодноразово атакували. У Слов’янську-на-Кубані розташований нафтопереробний завод, який також вже ставав мішенню дронів.

 

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