У росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів
09 квітня 2025, 08:07
Фото: www.ekathimerini.com
Вибухи було чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм
У ніч проти 9 квітня деякі регіони росії атакували дрони. Вибухи пролунали в Саратовській, Ростовській областях та Краснодарському краї.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Місцеві жителі розповіли, що щонайменше п'ять вибухів було чути в районі проспекту Хіміків в Енгельсі. Очевидці спостерігали серію спалахів у небі.
Попередньо начебто система ППО відпрацювала за повітряними цілями. Перед цим було чути звук прольоту БПЛА у небі. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
Тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків запроваджено у Владикавказі та Грозному.
Зазначимо, що у місті Енгельс Саратовської області розташована одна з головних авіабаз росії, яку раніше вже неодноразово атакували. У Слов’янську-на-Кубані розташований нафтопереробний завод, який також вже ставав мішенню дронів.