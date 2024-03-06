У росії пролунав потужний вибух на ТЕЦ: багато поранених

У Туві шукають трьох осіб, які зникли під час інциденту на теплоцентралі.

Зранку 6 березня стався вибух на Шагонарській ТЕЦ у Республіці Тува в рф. Внаслідок вибуху отримали поранення майже 20 осіб, з них третина — у важкому стані.

Про інцидент на теплоцентралі повідомив губернатор Туви Владислав Ховалиг у Telegram-каналі.

Допис Ховалига з'явився у мережі о 4:17 (за Києвом), або о 9:17 (за місцевим часом). Чиновник вказав, що сталась надзвичайна подія на ТЕЦ. У перші хвилини після вибуху було відомо про 10 постраждалих. Місцевість відразу оточили, а у регіоні створили спеціальну комісію, яка займатиметься проблемою.

До складу комісій увійшли представники відразу семи відомств — МНС, МВС, росгвардії, Мінохоронздоров'я рф, Міністерства комунального господарства, Міненерго, а також служби громадської оборони та надзвичайних ситуацій.

За півтори години чиновник Ховалиг заявив, що зросла кількість постраждалих — тепер їх стало 18. Серед постраждалих у важкому стані — шість осіб, у стані середньої тяжкості — дев'ять, легкої — троє.

Загальна кількість працівників, які працювали на Шагонарській ТЕЦ у день інциденту, — 21 особа, додав чиновник. Куди ділись ще три особи, невідомо.

Зазначимо, Шагонарська ТЕЦ розташована на вулиці Енергетиків, був. 9 на південній околиці міста Шагонар з 10-тисячним населенням. Шагонар — місто у Улуг-Хемського району Туви неподалік від кордону з Монголією. Відстань до України — близько 3 600 км.

На відео з місця подій, опублікованому у Telegram-каналі Mash-Siberia, видно дим, який здіймається над теплоцентраллю. Також можна побачити зруйновану металеву конструкцію, яка упала на чотириповерхову будівлю. Чути, як рятувальники розбирають залишки зруйнованої будівлі.

Також вказується, що епіцентр вибуху — центральна котельня, яку обслуговувала компанія "УК ТЭЦ 4".

Шагонар, у якому проживає 10 тисяч росіян, залишилось без опалення. Навчання у школах скасували, люди намагаються зберегти тепло у помешканнях, пояснили у Mash-Siberia.

Тим часом впродовж найближчих днів температура повітря у Улуг-Хемскому районі Туви — від -15 до -26 градусів.