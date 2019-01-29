У Росії пропонують не карати чиновників за хабарі

Міністерство юстиції Росії планує пом'якшити законодавство про протидію корупції та не карати чиновників, якщо вони скоїли злочин через "обставини непереборної сили".

Відповідне повідомлення відомство розмістило на порталі проектів нормативно-правових актів РФ, пише видання "Ведомости".

Відзначається, що поправки готуються на виконання одного з пунктів Національного плану протидії корупції на 2018-2020 рр., а в їх розробці разом з Мін'юстом беруть участь Мінпраці, МВС, Генпрокуратура і Слідчий комітет РФ.

Доповідь про необхідні зміни до федерального закону "Про протидію корупції" вже внесена в російський уряд.

Відповідно до чинного закону оцінювати корупційні правопорушення уповноважені комісії щодо дотримання вимог до службового поводження. У разі встановлення ними обставин, які свідчать про відсутність вини, дії чиновника не можуть бути кваліфіковані як корупційне правопорушення.

Але іноді дотримання обмежень і заборон, вимог щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів є неможливим в силу об'єктивних причин, при цьому звільнення від відповідальності законодавством не передбачено, йдеться в повідомленні. Таке звільнення можливе, якщо недотримання вимог викликано об'єктивними обставинами, які зробили неможливим дотримання заборон, зазначає Мін'юст РФ.

Про які саме "об'єктивні обставини" йдеться, відомство не уточнює.

Заступник генерального директора "Трансперенсі інтернешнл - Росія" Ілля Шуманов вважає, що в Росії існує тренд на пом'якшення антикорупційного законодавства.

У 2018 році були ініційовані поправки, що дозволяють не звільняти чиновника за корупційне правопорушення, а виносити йому догану. Нова ініціатива створить чергові виключення, які дозволять чиновникам уникнути покарання за корупційні порушення, впевнений Шуманов.

"Сноб" зазначає, що середній розмір хабара в Росії за дев'ять місяців 2018 року склав близько 610 тисяч рублів (трохи більше 9 тисяч доларів - ред.), а загальна сума виявлених хабарів - 1,8 мільярда рублів. У корупції запідозрили 1026 представників влади.