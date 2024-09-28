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У росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту

28 вересня 2024, 20:07
У росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту
Фото: ria.ru
Капітану 1-го рангу Євгенові Витютнєву стало зле 28 вересня під час забігу.

Головний штурман Тихоокеанського флоту помер під час марафону "Мости Владивостока". Капітану 1-го рангу Євгенові Витютнєву стало зле 28 вересня під час забігу, він зійшов з дистанції. Йому терміново знадобилася допомога медиків. Однак реанімувати військового не вдалося – Витютнєв помер у віці 41 рік.

Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

Факт смерті підтвердили в МОЗ Примор'я, проте її причина поки що не називається. Перед стартом учасники марафону проходили медкомісію.
 
Місцеві ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася на одній із найскладніших ділянок марафону – з затяжним підйомом. Багато хто не витримує його і переходить на крок.
війна в Україніросія окупантифлот рф

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