У росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту

Капітану 1-го рангу Євгенові Витютнєву стало зле 28 вересня під час забігу.

Головний штурман Тихоокеанського флоту помер під час марафону "Мости Владивостока". Капітану 1-го рангу Євгенові Витютнєву стало зле 28 вересня під час забігу, він зійшов з дистанції. Йому терміново знадобилася допомога медиків. Однак реанімувати військового не вдалося – Витютнєв помер у віці 41 рік.

Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

Факт смерті підтвердили в МОЗ Примор'я, проте її причина поки що не називається. Перед стартом учасники марафону проходили медкомісію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася на одній із найскладніших ділянок марафону – з затяжним підйомом. Багато хто не витримує його і переходить на крок.