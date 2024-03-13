У росії раптово помер віце-президент "Лукойла"
У росії на 54 році життя помер віце-президент ПАТ нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.
Зазначається, що його трудова біографія "пов'язана виключно з ПАТ „Лукойл“". Робертус працював у компанії 30 років.
Причини смерті не повідомляють.
"Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.
Нагадаємо, що це вже не перша загадкова смерть. Так, у вересні 2022 року в москві загинув голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Він випав із вікна. У липні 2022-го помер гендиректор логістичної компанії "Астра-Шиппінг", яка спеціалізується на підрядах "Газпрому". Повідомлялося, що чоловік вчинив самогубство. У квітні у москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку. За версією слідства, Аваєв застрелив своїх близьких, а потім наклав на себе руки.