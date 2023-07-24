У росії рекордний відтік капіталу від початку повномасштабної війни – Єрмак
У росії відтік капіталу досяг рекордних 253 млрд дол. від початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Відтік капіталу з рф від початку широкомасштабного вторгнення досяг рекордних $253 млрд", – йдеться у повідомленні.
Єрмак також уточнив, що впродовж 2022 року з росії "пішло" 239 млрд дол. Ця позначка є вчетверо більшою від статистики за 2021 рік.
А у першій половині 2023 року відтік капіталу з країни-агресорки становив 27 млрд. дол.
Голова ОП наголосив, що темпи відтоку капіталу з росії досягли 13% її ВВП і побили усі можливі рекорди.