У росії рекордний відтік капіталу від початку повномасштабної війни – Єрмак

Темпи відтоку капіталу з росії сягнули 13% її ВВП.

У росії відтік капіталу досяг рекордних 253 млрд дол. від початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Відтік капіталу з рф від початку широкомасштабного вторгнення досяг рекордних $253 млрд", – йдеться у повідомленні.

Єрмак також уточнив, що впродовж 2022 року з росії "пішло" 239 млрд дол. Ця позначка є вчетверо більшою від статистики за 2021 рік.

А у першій половині 2023 року відтік капіталу з країни-агресорки становив 27 млрд. дол.

Голова ОП наголосив, що темпи відтоку капіталу з росії досягли 13% її ВВП і побили усі можливі рекорди.