У росії розбився ще один Су-27 – ЗМІ
01 липня 2025, 15:09
Фото: ria.ru
За попередньою інформацією, екіпаж встиг катапультуватися
У Нижегородській області в районі міста Кулебаки сталася аварія військового літака.
Про це пише Telegram-канал Baza.
"Попередньо, йдеться про винищувача Су-27, він упав у районі міста Кулебаки", - йдеться в повідомленні Baza.
Обидва пілоти встигли катапультуватись. Один із них уже виявлений, пошуки другого продовжуються.
За інформацією telegram-каналу "112" літак зазнав аварії поблизу селища Велетьма, яке також знаходиться в Нижегородській області. Повідомляється, що на момент публікації матеріалу інформації про руйнування та постраждалих не надходило.