У росії розбився ще один Су-27 – ЗМІ

За попередньою інформацією, екіпаж встиг катапультуватися

У Нижегородській області в районі міста Кулебаки сталася аварія військового літака.

"Попередньо, йдеться про винищувача Су-27, він упав у районі міста Кулебаки", - йдеться в повідомленні Baza.

Обидва пілоти встигли катапультуватись. Один із них уже виявлений, пошуки другого продовжуються.

За інформацією telegram-каналу "112" літак зазнав аварії поблизу селища Велетьма, яке також знаходиться в Нижегородській області. Повідомляється, що на момент публікації матеріалу інформації про руйнування та постраждалих не надходило.