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У росії розбився ще один Су-27 – ЗМІ

01 липня 2025, 15:09
У росії розбився ще один Су-27 – ЗМІ
Фото: ria.ru
За попередньою інформацією, екіпаж встиг катапультуватися
У Нижегородській області в районі міста Кулебаки сталася аварія військового літака.
 
Про це пише Telegram-канал Baza.
 
"Попередньо, йдеться про винищувача Су-27, він упав у районі міста Кулебаки", - йдеться в повідомленні Baza.
 
Обидва пілоти встигли катапультуватись. Один із них уже виявлений, пошуки другого продовжуються.
 
За інформацією telegram-каналу "112" літак зазнав аварії поблизу селища Велетьма, яке також знаходиться в Нижегородській області. Повідомляється, що на момент публікації матеріалу інформації про руйнування та постраждалих не надходило.
війна в Українісу-27росія окупанти

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