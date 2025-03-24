У росії розбився штурмовик Су-25

льотчик катапультувався і його знайшли

У Приморському краї росії зазнав аварії військовий літак Су-25.

Про це повідомив російський "Інтерфакс", з посиланням на повідомлення Міноборони рф.

Там заявили, що літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

"Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - заявили в Міноборони.

Там же повідомили, що льотчик катапультувався і його змогли знайти.

Причиною аварії назвали "технічна несправність".