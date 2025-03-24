У росії розбився штурмовик Су-25
24 березня 2025, 14:33
Літаки СУ-25 Фото: theaviationist.com
льотчик катапультувався і його знайшли
У Приморському краї росії зазнав аварії військовий літак Су-25.
Про це повідомив російський "Інтерфакс", з посиланням на повідомлення Міноборони рф.
Там заявили, що літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
"Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - заявили в Міноборони.
Там же повідомили, що льотчик катапультувався і його змогли знайти.
Причиною аварії назвали "технічна несправність".