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У росії розбився штурмовик Су-25

24 березня 2025, 14:33
У росії розбився штурмовик Су-25
Літаки СУ-25 Фото: theaviationist.com
льотчик катапультувався і його знайшли
У Приморському краї росії зазнав аварії військовий літак Су-25.
 
Про це повідомив російський "Інтерфакс", з посиланням на повідомлення Міноборони рф.
 
Там заявили, що літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
 
"Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - заявили в Міноборони.
 
Там же повідомили, що льотчик катапультувався і його змогли знайти.
 
Причиною аварії назвали "технічна несправність".
Су-25війна в Україніросія окупанти

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