У росії розбився військовий вертоліт Мі-28

На місці аварії працює оперативна група та рятувальники.

У Калужській області росії зазнав аварії выйськовий вертоліт Мі-28.

Про це повідомив губернатор Калужської області Владислав Шапша.

За даними губернатора, на місці працюють російські рятувальники.

"У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт МІ-28. На місці аварії працює оперативна група та рятувальники", – йдеться у повідомленні.