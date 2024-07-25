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У росії розбився військовий вертоліт Мі-28

25 липня 2024, 08:07
У росії розбився військовий вертоліт Мі-28
Фото: hromadske.tv
На місці аварії працює оперативна група та рятувальники.

У Калужській області росії зазнав аварії выйськовий вертоліт Мі-28.

Про це повідомив губернатор Калужської області Владислав Шапша.

За даними губернатора, на місці працюють російські рятувальники.
 
"У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт МІ-28. На місці аварії працює оперативна група та рятувальники", – йдеться у повідомленні.
 
Наразі про загиблих не повідомляється.
 
Нагадвємо, що нещодавно у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомляла Східно-Сибірська транспортна прокуратура. За даними джерел російських ЗМІ, на борту перебували пілот і три співробітники ФСБ. Згодом було знайдено уламки гелікоптера Robinson R44, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. 

 

війна в Україніросія окупантигелікоптер

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