У росії розбився військовий вертоліт Мі-28
25 липня 2024, 08:07
Фото: hromadske.tv
На місці аварії працює оперативна група та рятувальники.
У Калужській області росії зазнав аварії выйськовий вертоліт Мі-28.
Про це повідомив губернатор Калужської області Владислав Шапша.
За даними губернатора, на місці працюють російські рятувальники.
"У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт МІ-28. На місці аварії працює оперативна група та рятувальники", – йдеться у повідомленні.
Наразі про загиблих не повідомляється.
Нагадвємо, що нещодавно у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомляла Східно-Сибірська транспортна прокуратура. За даними джерел російських ЗМІ, на борту перебували пілот і три співробітники ФСБ. Згодом було знайдено уламки гелікоптера Robinson R44, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі.