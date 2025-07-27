У росії розробляють "невидимий" дрон

Дрон призначений передусім для евакуації поранених

У росії заявили про роботу над проєктом важкого безпілотного літального апарату під назвою "Илья Муромец" коптерного типу, який призначений для евакуації важкопоранених окупантів з лінії фронту.

Про це пише Defense Express.

У конструкторському бюро "Спектр" заявили, що дрон будуть створювати із застосуванням стелс-технологій мова йде про покриття дрона спеціальним полімерним складом.

При цьому в бюро зазначили, що дрон для евакуації буде використовувати спеціально розроблені для цього контейнери із композитних матеріалів, що будуть обладнані системами життєзабезпечення.

Водночас, як вказують експерти, є у цих заявах один момент, що викликає подив. Так, вантажність дрона "Илья Муромец" заявлена на рівні 100 кг. "Враховуючи вагу бійця, а також те, що дрон буде переносити контейнери для евакуації (які точно не будуть невагомими), це насправді обмежує можливості експлуатації такої платформи з огляду на те, що треба буде заздалегідь розуміти, чи зможе дрон підняти пораненого, чи ні", - зауважується в статті. Крім того, аналітики додають, що незрозуміло, для чого створювати окремий безпілотник для такої місії, якщо під такі завдання можна адаптувати будь-який існуючий коптер із достатньою вантажністю.

У цьому зв’язку нагадується, що минулого року росіяни представивлиударно-транспортний дрон типу "Перун", який може транспортувати вантажі масою до 200 кг і призначений також і для евакуації поранених.