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У росії розробляють "невидимий" дрон

27 липня 2025, 14:59
У росії розробляють
фото ілюстративне
Дрон призначений передусім для евакуації поранених
У росії заявили про роботу над проєктом важкого безпілотного літального апарату під назвою "Илья Муромец" коптерного типу, який призначений для евакуації важкопоранених окупантів з лінії фронту.
 
Про це пише Defense Express.
 
У конструкторському бюро "Спектр" заявили, що дрон будуть створювати із застосуванням стелс-технологій мова йде про покриття дрона спеціальним полімерним складом.
 
При цьому в бюро зазначили, що дрон для евакуації буде використовувати спеціально розроблені для цього контейнери із композитних матеріалів, що будуть обладнані системами життєзабезпечення.
 
Водночас, як вказують експерти, є у цих заявах один момент, що викликає подив.
 
Так, вантажність дрона "Илья Муромец" заявлена на рівні 100 кг.
 
"Враховуючи вагу бійця, а також те, що дрон буде переносити контейнери для евакуації (які точно не будуть невагомими), це насправді обмежує можливості експлуатації такої платформи з огляду на те, що треба буде заздалегідь розуміти, чи зможе дрон підняти пораненого, чи ні", - зауважується в статті.
 
Крім того, аналітики додають, що незрозуміло, для чого створювати окремий безпілотник для такої місії, якщо під такі завдання можна адаптувати будь-який існуючий коптер із достатньою вантажністю.
 

У цьому зв’язку нагадується, що минулого року росіяни представивлиударно-транспортний дрон типу "Перун", який може транспортувати вантажі масою до 200 кг і призначений також і для евакуації поранених.

війна в Українідрониросія окупанти

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