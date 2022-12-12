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CУСПІЛЬСТВО

У росії ще вистачить ракет на три-п'ять хвиль ударів — Скібіцький

12 грудня 2022, 19:33
У росії ще вистачить ракет на три-п'ять хвиль ударів — Скібіцький
Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)
російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п'яти хвиль ракетних ударів по території України.
Про це в інтерв'ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
 
"За нашими підрахунками, у них (росіян — ред.) є ще ракети на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80-90 ракет", - сказав він.
 
За словами Скібіцього, у той час як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, російські заводи змогли виготовити 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" із початку війни.
 
Представник ГУР МО також окреслив чотири загальні напрямки, з яких москва намагається проникнути в небо України: направляючи ракети з Чорного моря на південь України, з району Каспійського моря на південний схід, з росії на схід та з білорусі на північ.
 
Під час великомасштабних атак, які включають приблизно 100 ракет, запущених з інтервалом у кілька хвилин, вони летять з усіх боків одночасно.
 
Скібіцький зауважив, що починаючи з жовтня, схема польоту російських бомбардувальників змінювалася. Нині вони вибирають обхідні маршрути, щоб уникати протиповітряної оборони й не потрапляти в повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.
 
Зазвичай українська розвідка має приблизно годину після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти запустять ракети.
 
 
 
міноборонивійна з РосієюрозвідкаракетаСкібіцький

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