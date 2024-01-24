У росії шукають способів "вирватися" із ситуації позиційної війни

Наразі їм це не вдається, адже українські війська атакують всі скупчення ворожих сил, що перевищують розмір батальйону.

російські військові блогери стверджують, що російська армія намагається компенсувати ті удари, яких зазнає від українських безпілотників, щоб вийти з позиційної війни.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До того ж українські війська атакують скупчення російських сил навіть у ближньому тилу.

За словами російського військового блогера, військам рф потрібно розібратися, як вийти з позиційної війни, проте окупантам складно сконцентрувати достатню кількість сил для прориву українських ліній, оскільки українські війська одразу завдають удару по скупченнях сил, що перевищують розмір батальйону.

Українські сили також атакують невеликі російські групи, які складаються з одного-двох піхотних рот і 10 бронемашин, використовуючи для цього безпілотники. Це завдає перешкод російським військам навіть досягти передових оборонних рубежів українців.

російський блогер поскаржився, що для російських військ єдиним рішенням у такій ситуації залишається атака 10-20 піхотинців з бронетехнікою, яка підтримувала б їх на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

Військовий блогер, пов'язаний з кремлем, висловив згоду із першим блогером, вказуючи, що український технологічний розвиток ускладнює концентрацію кількох дивізій російських військ в певному географічному районі, щоб ЗСУ не виявили концентрацію цих сил та не атакували.

Характеристики і проблеми, які були визначені російськими блогерами під час останніх обговорень, переплітаються з численними системними труднощами, з якими російська армія стикається протягом тривалого часу.

За висновками аналітиків, наразі немає жодних вказівок на те, що російське військове керівництво значно поліпшило будь-яку з виявлених проблем на операційному рівні, необхідному для прориву позиційного фронту в одній чи кількох зонах театру воєнних дій.

Проте нещодавно російські війська продемонстрували свою здатність досягати обмежених тактичних успіхів під час інтенсивних наступальних операцій, попри ці системні труднощі, зокрема, під Куп'янськом (Харківська область) та Авдіївкою (Донецька область).