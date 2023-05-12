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У росії шукають винного у поразках на війні

12 травня 2023, 17:09
У росії шукають винного у поразках на війні
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Напруженість між очільником "вагнерівців" Пригожином та керівництвом рф зростає.

Гучний конфлікт начальника ПВК "вагнер" Євгена Пригожина з міністром оборони росії Сергієм Шойгу свідчить про страх перед відповідальністю за неминучу поразку росії у війні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

Юсов зазначає, що очільники окупантів перебувають у бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після остаточної поразки у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", - відзначив Юсов.

Нагадаємо, що пригожин піддав критиці вислови представників генштабу рф, стосовно перегрупуванню на бахмутському напряму. На думку власника армії російських найманців, відбувається не перегрупування, а банальна втеча з позицій.

 

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