У росії спалахнув єдиний завод, який виробляє САУ

російські пропагандисти стверджують, що пожежа почалася "під час зварювальних робіт".

У російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на військовому заводі "Уралтрансмаш".

Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

У Мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити сильний дим, що здіймається на місці подій.

російські пропагандисти стверджують, що пожежа почалася "під час зварювальних робіт".