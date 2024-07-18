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У росії спалахнув єдиний завод, який виробляє САУ

18 липня 2024, 16:31
У росії спалахнув єдиний завод, який виробляє САУ
російські пропагандисти стверджують, що пожежа почалася "під час зварювальних робіт".
У російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на військовому заводі "Уралтрансмаш".
 
Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.
 
У Мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити сильний дим, що здіймається на місці подій.
 
російські пропагандисти стверджують, що пожежа почалася "під час зварювальних робіт".
 
Вони також заявили, що горить покрівля порожнього цеху, а не діючої будівлі.
 
Зазначається, що пожежа поширилась на 420 квадратних метрів.
 
"Інформації про постраждалих наразі немає. Троє працівників, які перебували у будівлі, евакуювалися самостійно", - пишуть російські ЗМІ.
 
Telegram-канал пише, що "Уралтрансмаш" — єдине в росії підприємство, на якому виготовляють самохідні артилерійські установки.

 

пожежазаводвійна в Україніросія окупанти

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