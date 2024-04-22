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У росії сталася потужна пожежа на машинобудівному заводі

22 квітня 2024, 11:11
У росії сталася потужна пожежа на машинобудівному заводі
Фото: firtka.if.ua
Троє людей загинуло, ще двоє постраждали.

У росії сталася потужна пожежа на машинобудівному заводі "ЕНІКмаш" у Воронежі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Пожежа вирує в складських приміщеннях, пожежі присвоєно третій ранг складності.

Осередок загоряння, за словами очевидців, розташований у цеху з виробництва електрообладнання.

За даними Mash, унаслідок пожежі троє людей загинуло, ще двоє постраждали. Загиблих знайшли під завалами співробітники МНС.

Згодом стало відомо, що пожежу на воронезькому заводі "ЕНІКмаш" локалізували на площі 500 квадратних метрів. Із палаючого цеху винесли чотири балони з пропаном і один із киснем. Була загроза вибуху.

На вулицях міста затори через велику кількість диму та погану видимість.

Завод ЕНІКмаш спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні.

пожежавійна в Україніросія окупантиВоронеж

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