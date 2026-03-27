Європа та Велика Британія гостро потребують енергоносіїв з москви в умовах скорочення світових запасів, заявив цього тижня глава російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляє Politico.

"росія, безсумнівно, отримає багато запитів від Європи та Великої Британії… і вирішуватиме, надавати їх чи ні. Наш прогноз дуже чіткий: Європа та Велика Британія будуть благати про російські енергоресурси", - заявив Дмитрієв на засіданні Союзу промисловців і підприємців росії.

Видання зазначає, що Дмитрієв не виключає, що ціна на нафту може стрімко зрости до 150–200 доларів за барель через те, що конфлікт на Близькому Сході спричиняє потрясіння на світових енергетичних ринках.

Він попередив про "найгострішу енергетичну кризу", до якої Європа не готова. Також Дмитрієв заявив, що Захід "завдав собі шкоди", скоротивши залежність від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення москви в Україну у 2022 році.

В статті зазначається, що економічний посланець кремля, який останнім часом все частіше з’являється на публіці та брав участь у переговорах зі США щодо війни в Україні, активізував свої заяви, в яких описує росію як незамінну для світових енергетичних ринків у умовах дефіциту поставок.

Зокрема, Дмитрієв стверджує, що західні санкції мали зворотний ефект.

Видання розповіло, що оптимістичні заяви Дмитрієва пролунали на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії, оскільки блокада Іраном Ормузької протоки порушує постачання скрапленого природного газу та штовхає ціну на нафту до позначки 100 доларів за барель.

Додається, що це підсилює побоювання щодо більш масштабного економічного шоку. Однак, як зазначає видання, Брюссель поки що дотримається своєї позиції.

"Немає шляху назад до залежності від російських енергоносіїв", - заявив комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Він додав, що блок не повинен імпортувати "навіть однієї молекули".