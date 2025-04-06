У росії створюють "відділення аграрних дронів" – Defense Express

До "відділень аграрних дронів", зокрема, можуть увійти гексакоптери типу МіС-35

У Міноборони рф заявили про формування у складі російських батальйонів БПЛА "відділень аграрних дронів". У відомстві вважають, що це ефективне рішення.

Про це пише Defense Express.

Зазначається, що окупанти копіюють досвід Сил оборони України з використання важких ударних мультикоптерів, які неформально називають "Бабою Ягою". Раніше росіяни неодноразово скаржилися на українські дрони типу Vampire або R18.

росіяни говорять про те, що "аграрні дрони" - це умовна назва, під якою ховаються октокоптери, що можуть переносити важкі та об'ємні вантажі. У виданні додали, що дрони типу "Баба Яга" можуть виконувати на полі бою низку завдань, включно з ударами по техніці та роботою ретранслятором.

Журналісти поділилися, що в рф говорять про те, що їхнє "відділення аграрних дронів" насамперед використовуватиме гексакоптери типу "Буран". Ця техніка може нести навантаження вагою до 80 кг.

Також окупанти можуть використовувати дрони МіС-35. У виданні нагадали, що влітку 2024 року в рф заявили про серійне виробництво цього БПЛА.