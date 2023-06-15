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У росії судять полонених "азовців": в ОПУ відреагували

15 червня 2023, 16:37
У росії судять полонених
Фото:Цивільний корпус "Азов" Черкащина/facebook.com
Серед обвинувачених восьмеро – жінки, які працювали кухарями в "Азові".

В росії 14 червня відбувся "суд" над 22 військовополоненими з "Азову", які захищали Маріуполь і потрапили до російського полону у травні 2022 року.

Про це повідомляє Associated Press.

російська влада визнала "Азов" терористичним угрупованням. Українських військовополонених у рф звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення проросійської влади на Донеччині.

Так, звинувачення були висунуті 24 полоненим бійцям, двоє з яких повернулися додому в межах обміну. Щодо решти 22 військовополонених, які постали перед російським "судом", восьмеро – жінки, які працювали кухарями в "Азові".

Якщо обвинувачених визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

На суд над "Азоцями" вже відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Судилище, яке влаштувала росія над полоненими військовими з формування Національної гвардії України "Азов" є воєнним злочином країни-агресора.

"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС", - написав Подоляк.

Він також задав запитання, чи присутні під час процесу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?", - написав Подоляк.

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