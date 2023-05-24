У росії судитимуть п’ятьох полонених іноземців, що воювали на боці України

Перед судом постануть швед, громадяни Великої Британії, а також громадянин Хорватії.

Південний окружний військовий суд рф у Ростові-на-Дону 31 травня розпочне розгляд справи щодо п’ятьох іноземців, які воювали на Донбасі на боці України.

Про це повідомляє DW.

Перед судом постануть швед Матіас Густавссон, громадяни Великої Британії Джон Гардінг, Ділан Гілі та Ендрю Гілл, а також громадянин Хорватії Векослав Пребег.

Густавссону, Пребегу і Гардінгу влада рф висунула обвинувачення за статтями "насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади" і "участь найманця у збройному конфлікті або військових діях". Гіллу - за статтею про "участь найманця у збройному конфлікті або воєнних діях", Гілі - у "пособництві у вербуванні найманців для використання у збройному конфлікті".

За даними російських ЗМІ, іноземці входили до складу батальйону "Азов" та інших збройних формувань України, їх узяли в полон у Маріуполі, зокрема - на металургійному комбінаті "Азовсталь".